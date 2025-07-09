Завершилось судебное следствие по делу серийного убийцы, действовавшего на Алтае

В Алтайском крае завершилось судебное следствие по уголовному делу Виталия Манишина, обвиняемого в убийстве 11 женщин. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Первым в прениях, которые стартуют 11 августа, выступит прокурор. Он предложит срок наказания для обвиняемого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Алтайскому краю Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Виталий Манишин обвиняется следственными органами в убийствах 11 женщин и девушек в период с 1989 по 2000 год. Среди его предполагаемых жертв пять абитуриенток Алтайского государственного технического университета. По версии следствия, он знакомился с понравившейся девушкой у вуза, предлагая помощь в поступлении, затем вывозил на своем автомобиле за город, где насиловал и убивал.

В мае 2023 года Виталий Манишин, остававшийся недосягаемым для полиции больше 30 лет, был задержан. По информации следствия, он дал признательные показания по всем инкриминируемым ему эпизодам. Материалы уголовного дела составили 70 томов. В мае 2024 года расследование было завершено.

Илья Николаев