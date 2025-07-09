В Челябинске ФСБ провела обыски у поставщиков школьного питания

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области провели обыски у участников картеля на рынке школьного питания в региональном центре. Возбуждено уголовное дело по факту ограничения конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ РФ.

Нарушения закона о защите конкуренции при заключении муниципальных контрактов по обеспечению горячим питанием челябинских школ были выявлены в результате совместных контрольных мероприятий УФСБ и УФАС России по Челябинской области.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае этого года Челябинское УФАС подтвердило факт антиконкурентного сговора семи хозяйствующих субъектов на торгах по поставке горячего питания в челябинские школы. Участниками картеля стали АО «Уральский комбинат питания», ООО «Детское общественное питание — ДОП», ООО «Комбинат питания», ООО «Кардинал», ООО «Диалогплюс» и два индивидуальных предпринимателя. Фактический доход участников сговора составил около 90 млн руб.

Уголовное дело на основе результатов оперативно-разыскной деятельности УФСБ возбуждено главным следственным управление ГУ МВД России по Челябинской области.

9 июля в офисах и домах руководителей компаний-участников картелей проведены обыски, изъяты денежные средства, предметы и документы, доказывающие противоправную деятельность.