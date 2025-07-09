Суд отказал в смягчении приговора экс-министру здравоохранения Приангарья

Куйбышевский райсуд Иркутска оставил без удовлетворения ходатайство экс-министра здравоохранения региона Натальи Ледяевой о смягчении неотбытой части наказания. В декабре 2022 года ее приговорили к шести годам и восьми месяцам колонии общего режима по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство здравоохранения Иркутской области Фото: Министерство здравоохранения Иркутской области

«С учетом мнения прокуратуры суд оставил ходатайство экс-министра без удовлетворения. Осужденная продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы»,— сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В апреле этого года Иркутский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении ходатайства Натальи Ледяевой об условно-досрочном освобождении.

Как писал «Ъ-Сибирь», бывший министр была задержана в ноябре 2020 года. По версии следствия, с мая по октябрь 2020 года Наталья Ледяева, ее сын Илья Белоусов и еще четверо фигурантов дела похитили из областного бюджета средства при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок. Ущерб региональному бюджету следствие тогда оценивало в 90 млн руб.

В ноябре 2022 года в Иркутской области был задержан другой бывший министр здравоохранения региона Яков Сандаков, занимавший эту должность до конца 2021 года. Он подозревается в получении взятки в размере 7 млн руб., а также в причастности к мошенничеству с ущербом для бюджета в 10 млн руб.

Александра Стрелкова