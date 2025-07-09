Первый вице-мэр Красноярска проходит свидетелем по уголовному делу

Первый заместитель мэра Красноярска Александр Мацак проходит свидетелем по одному из уголовных дел. Он доставлен на допрос, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Предварительно известно, что уголовное дело связано с одним из подразделений городской администрации.

В краевом ГУ МВД сегодня также сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении одного из руководителей АО «САТП» («Специализированное автотранспортное предприятие») по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии правоохранителей, с мая по июнь 2022 года руководитель службы эксплуатации автомобильных дорог «неоднократно снимал с маршрута спецтехнику своей организации для проведения работ на территории загородного поселка в Березовском районе и дачном участке своего знакомого». Сумму ущерба следствие оценивает более чем в 220 тыс. руб.

Александр Мацак был назначен на пост первого заместителя мэра в мае 2025 года. Ранее возглавлял департамент горхозяйства и транспорта, также работал в МП «Специализированное автотранспортное предприятие».

Александра Стрелкова