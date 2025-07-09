«Важно покупать продукты в магазинах с хорошей репутацией»

В Турции зафиксировали вспышку ящура. Местные власти по всей стране закрывают базары, где продаются сельхозпродукты, чтобы предотвратить распространение инфекции. В Краснодарском крае подавляющее большинство туристов летают в Турцию из Сочи, и возвращаются туда же. Заведующий Краснодарской поликлиникой № 1, врач-эпидемиолог Константин Занько рассказал, что такое ящур и как уберечься от этой инфекции.

Константин Занько

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«Ящур представляет собой инфекционное заболевание, вызываемое вирусом, который передается от животных к людям. Заболевание не передается от человека к человеку. Оно выделяется среди других вирусных инфекций своей уникальной способностью передаваться от животных к людям, при этом не способно к распространению между людьми.

Также вирус отличается высокой выживаемостью в различных условиях: он способен выдерживать низкие температуры и сухость, однако подвергается уничтожению при нагревании выше 60 °C и под действием ультрафиолетового излучения.

Больные животные, включая тех, что находятся в начальной стадии заболевания, являются источником инфекции. Вирус распространяется через слюну, мочу, фекалии и молоко этих животных.

В организм человека возбудитель может попасть разными путями. Контактный механизм передачи вируса происходит, когда он достигает поврежденных участков кожи или слизистых покровов человека через предметы для ухода за животным, навоз или подстилку. Пищевой — при употреблении в пищу молока, мясной и колбасной продукции, не прошедшей должной обработки. Водный — при наличии в воде возбудителя ящура. Воздушно-пылевой — при вдыхании микроскопических частичек шерсти, навоза, слюны или корма, содержащих вирус ящура.

Перед поездкой за пределы России, важно соблюдать санитарно-гигиенические нормы и покупать продукты в магазинах с хорошей репутацией.

Некоторые меры, которые могут помочь избежать заражения ящуром: не посещать фермы. Заразиться можно при контакте с инфицированными животными или их выделениями (слюна, моча, фекалии). Тщательно мыть руки после улицы и перед едой. Не употреблять в пищу сырое молоко и молочные продукты, если они не прошли термическую обработку. Не есть мясо, если оно не было достаточно прожарено или сварено.

Избегайте покупок овощей и фруктов на нерегулируемых рынках, поскольку существует вероятность, что они были обработаны загрязненной водой или находились в контакте с зараженными людьми или животными.

В случае появления признаков ящура, таких как лихорадка, воспаления в ротовой полости и на конечностях, а также общего утомляемости, крайне важно срочно обратиться за медицинской помощью. Врач проверит наличие заболевания и определит подходящую терапию».