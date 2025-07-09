Минпросвещения установило лимиты времени для школьных контрольных работ

С 1 сентября 2025 года в российских школах устанавливаются единые лимиты времени на контрольные и практические работы. Документ Минпросвещения есть в распоряжении «РИА Новости».

По новым правилам, контрольные работы должны выполняться в течение 1–2 уроков (не более 45 мин каждый), а практические работы (не для контроля) — в рамках одного урока (до 45 мин). Объем учебного времени на все проверочные работы не может превышать 10% от общего времени по предмету в классе.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что с 1 сентября 2024 года контрольные не должны занимать больше 10% учебного времени, а все работы (кроме Всероссийских проверочных работ) требуют согласования с ведомством. А 8 июля Госдума планирует рассмотреть проект постановления, который подготовил думский комитет по охране здоровья. Депутаты предлагают традиционную балльную систему оценок по физкультуре, труду, музыке и ИЗО в школьном аттестате перевести в зачетную систему.

Подробнее — в материале «Ъ» «Физкульт-привет оценкам».