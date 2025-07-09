Франшиза теряет иммунитет

Когда продавцом франшизы выступает игрок, доминирующий на товарном рынке, ему вряд ли позволят запретить покупателю работать с продукцией конкурентов, хотя обычно для франчайзинга такие условия договора в порядке вещей. В случае, если такие запреты препятствуют доступу на рынок других лиц и негативно сказываются на состоянии конкуренции, ФАС может признать их несоответствующими закону, постановил Конституционный суд РФ (КС).

КС отказался удовлетворить жалобу АО «Таркетт Рус», оспаривающего нормы, которые позволяют ФАС во внесудебном порядке признавать положения договора коммерческой концессии (франчайзинга) противоречащими закону о защите конкуренции. «Таркетт Рус», занимающее доминирующее положение на рынке линолеума, продавало дистрибуторам по коммерческой концессии модель готового бизнеса, включая права пользования интеллектуальной собственностью. При этом условия сделки запрещали покупателям франшизы рекламировать, реализовывать и хранить на складе аналогичные товары других производителей. Неустойка за первое нарушение составляла 500 тыс. руб., за повторные — 1 млн руб.

ФАС РФ увидела здесь нарушение закона о защите конкуренции (135-ФЗ). По мнению ведомства, условия договора препятствовали доступу на рынок другим производителям и позволяли осуществлять «координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов». Служба предписала «Таркетт Рус» устранить нарушения. Компания пыталась оспорить акты ФАС, но арбитражные суды признали их законными.

После этого АО обратилось с жалобой в КС, подвергнув сомнению конституционность п. 3 ст. 1033 Гражданского кодекса РФ (ГК). Пункт 1 той же статьи допускает вводить в рамках коммерческой концессии ряд ограничений, включая запрет на реализацию аналогичной продукции конкурентов. При этом оспариваемый пункт 3 позволяет ФАС в административном порядке признавать недействительными ограничительные условия договора, если «с учетом состояния соответствующего рынка и экономического положения сторон» они «противоречат антимонопольному законодательству». «Таркетт Рус» настаивало, что такое регулирование создает правовую неопределенность, позволяя антимонопольной службе обходить судебные процедуры, бизнес же «лишается возможности предвидеть негативные последствия заключения таких соглашений».

Административный контроль не заменяет судебный

8 июля КС опубликовал постановление, напомнив, что Конституция РФ гарантирует «условия для функционирования рыночной экономики», включая не только свободу предпринимательства, но и поддержку конкуренции. В связи с этим допускаются законодательные ограничения по запрету деятельности, направленной на недобросовестную конкуренцию и монополизацию. Контроль за этим осуществляет ФАС, одна из главных задач которой — противодействовать злоупотреблению доминирующим положением и соглашениям бизнеса, ограничивающим конкуренцию на рынке.

Согласно ст. 10–11 закона 135-ФЗ, запрещается недопущение, ограничение, устранение конкуренции или ущемление интересов других лиц, создание препятствий к доступу на товарный рынок, заключение ограничивающих конкуренцию соглашений. Но эти требования не распространяются на исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. Кроме того, отметил КС, закон позволяет именно в договорах коммерческой концессии, которые предназначены для передачи бизнес-модели и предпринимательского опыта, устанавливать запреты для дистрибуторов, в том числе на продажу аналогичных товаров конкурентов. Однако этот антимонопольный иммунитет имеет пределы, и если под него подпадает поведение, оказывающее «существенное негативное воздействие на состояние конкуренции, интересы потребителей и иных лиц» (например, злоупотребление правом со стороны доминирующего лица), сохранение иммунитета, по мнению КС, уже неоправданно.

Оспариваемая норма ГК позволяет самой ФАС признавать положения договора противоречащими закону о защите конкуренции во внесудебном порядке, и в этом нет нарушений Конституции. Бизнес в любом случае может «реализовать право на судебный контроль» за актами антимонопольных органов, оспорив их в суде. Признание ФАС условий договора коммерческой концессии противоречащими антимонопольному законодательству и выдача предписания об устранении нарушений сами по себе не влекут признания таких условий недействительными — для этого нужно обратиться с иском в суд, разъяснил КС. Не влечет этих последствий и отказ признать недействительным предписание ФАС. Между тем, исполняя такое предписание добровольно, бизнес может адаптировать его к антимонопольным требованиям, в том числе вместе со службой.

Конкуренция превыше всего

Позиция КС определила «пределы и критерии, при которых ФАС позволено вмешиваться в гражданско-правовые отношения и оценивать условия договоров на предмет их соответствия законодательству о защите конкуренции», констатирует юрист практики по защите товарных знаков Semenov & Pevzner Юлия Ившина. По ее мнению, главный вывод в том, что исключения, предусмотренные для договора коммерческой концессии, не должны восприниматься как неограниченное право включать в соглашения условия, сдерживающие конкуренцию.

Причина в том, что «совершение защищенного иммунитетом деяния в различных экономических условиях, в том числе с учетом доли правообладателя на рынке, может по-разному влиять на состояние конкуренции», объясняет консультант юрфирмы «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова. Крупный игрок, занимающий доминирующее положение, может условиями сделки «существенно влиять на состояние рынка в целом и способствовать созданию монополий, что идет вразрез с законодательством о защите конкуренции», согласна Юлия Ившина. По мнению старшего юриста АБ КИАП Любови Махлай, «компания пыталась доказать, что ФАС не вправе без суда оценивать условия договора на предмет нарушения антимонопольного законодательства и выдавать предписания об их устранении,— якобы сначала необходимо признать сделку недействительной». Однако «признание сделки недействительной и антимонопольный контроль — разные механизмы, ни у одного из них нет приоритета», подчеркивает госпожа Махлай.

Теперь продавцы франшиз «будут уделять больше внимания оценке своей доли на рынке данного товара», прогнозирует Любовь Махлай. Нельзя сказать, что теперь ФАС «начнет охоту на всех франчайзеров, которые не соблюдают антимонопольное законодательство», но участникам рынка нужно «пересмотреть условия договоров», особенно запреты на продажу аналогичной продукции конкурентов, указывает юрист антимонопольной и регуляторной практики VEGAS LEX Камилла Истамова. По ее мнению, решение КС распространяется только на коммерческие концессии. Впрочем, госпожа Стрелкова допускает, что выводы КС применимы и к иным договорам, так как в постановлении «между строк признается, что ФАС вправе действовать в рамках административной процедуры во всех случаях, когда есть риск ограничения конкуренции». Главное, что за предпринимателями остается право на судебную защиту, резюмирует она.

Анна Занина, Ян Назаренко