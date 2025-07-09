В Сочи за 120 млн рублей создадут первый российский центр субтропических культур

В Сочи планируют создать селекционно-семеноводческий центр субтропических, цитрусовых и орехоплодных культур до 2027 года. Соответствующий проект представила заведующая лабораторией селекции Раиса Кулян на заседании субтропического научного центра РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Объем финансовой поддержки проекта составит 120 млн руб. До половины средств выделят из федерального бюджета, остальную часть обеспечат частные инвестиции.

Селекционный центр станет первым в России, полностью ориентированным на специфические культуры теплого причерноморского климата. Специалисты будут работать с цитрусовыми, чаем, хурмой, фейхоа, киви (актинидией), фундуком и лавром благородным.

Основной задачей центра станут научные исследования и разработка российских сортов субтропических культур.

Лия Пацан