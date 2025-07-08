На Ставрополье число бронирований жилья посуточно выросло в 1,6 раза

В Ставропольском крае число бронирований квартир посуточно в июне выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а спрос на загородные дома увеличился в 2,2 раза. Об этом сообщили РБК. Кавказ со ссылкой на экспертов «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации аналитиков, Ставрополье вошло в топ-20 регионов по числу бронирований жилья в июне, заняв 18 место рейтинга. Средняя стоимость аренды квартир за ночь в регионе составила 3,5 тыс. руб., а загородных домов — 7 тыс. руб. Предложение квартир для посуточной аренды выросло на 29%, загородных домов — на 43%.

Среди других регионов России наибольшее число бронирований в июне пришлось на Москву и Московскую область — 18% всех бронирований по стране. На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область с 8% бронирований. По 3% от общего числа бронирований пришлось на Краснодарский край, Свердловскую, Ростовскую области и Башкортостан.

Валентина Любашенко