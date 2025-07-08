Сообщениями обменяются через Bluetooth

Основатель Twitter Джек Дорси представил новый неблокируемый мессенджер BitChat. Сервис сможет работать без интернета и сотовой связи, поскольку будет использовать Bluetooth-сети. Вместе с этим в BitChat предусмотрено сквозное шифрование. Данные пользователей будут храниться только на устройстве и, по словам авторов, не попадут на какие-либо сервера. Бета-версию мессенджера Дорси опубликовал на сайте TestFlight.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @jack Фото: @jack

Приложения с Bluetooth-сетями работают на небольшом расстоянии. Дорси утверждает, что BitChat сможет передавать сообщения на более чем 300 м. Такие ограничения все равно не помешают мессенджеру стать популярным, эксперт по защите персональных данных компании Б-152 Максим Лагутин: «На самом деле Bluetooth достаточно активно развивается, самые последние версии могут добивать в радиусе до 1,5 тыс. м. Bluetooth используется разными способами как протокол и как технология. Для оплаты, например, сейчас банк ВТБ ее тестирует. Переход на какие-то альтернативы для замены протокола TCP/IP, по которому интернет работает, это вполне реальная история. В городах он будет отлично функционировать.

Правда, как он будет работать там, где мало людей, не очень понятно. Здесь будет P2P-интернет, для этого необходимо, чтобы люди подключались к сетке. Второе: будут ли установлены какие-то зоны покрытия? Вполне возможно, что будут стоять какие-то вышки. Чисто теоретически Bluetooth может заменить обычное подключение по сети, если мессенджер будет установлен на всех устройствах, и будут зоны покрытия. Но вряд ли это будет полноценная альтернатива. Если это будет без вышек, то необходима клиентская база. Судя по кейсу Twitter, Дорси имеет опыт создания масштабируемых продуктов, которыми пользуется большое число людей. Шанс есть».

Мессенджеры с Bluetooth-технологией уже представлены на рынке. Например, приложением Bridgefy пользовались в Гонконге во время протестов 2019 года. С его помощью демонстранты могли общаться без интернета и слежки через мессенджеры. В отличие от конкурентов, BitChat анонсировал новые для таких сервисов функции, в частности, групповые чаты. Именно функционал приложения даст понять, насколько оно может стать популярным, считает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Технология действительно интересная. Она не зависит от интернета, от обрывов, от блокировок, которые сейчас есть. Надо понять, что будет в этом мессенджере, кроме самой технологии соединения по Bluetooth.

Для того чтобы все это качественно работало, необходимо большое количество устройств, находящихся в городе. Потому что это возможно только тогда, когда количество людей, которые будут подключены к мессенджеру, будет достаточно велико. Самое главное — каким будет наполнение мессенджера. Те же самые сообщения, которые есть в WhatsApp и Telegram, или что-то более инновационное и новое? Если то же самое, то это не так интересно, полчаса-час можно подождать без интернета. Если там будет просто переписка — это один вариант. Если там будут информационные каналы — это будет другой вариант, то есть это уже некое СМИ.

Конечно, если этот мессенджер будут использовать три человека, он не будет особо интересен государству. А если им будут пользоваться миллионы, это другой уровень. Я на сегодняшний момент вижу определенную скованность данного мессенджера тем, что распределение жителей в стране, даже если мы берем Россию, очень неравномерное. Есть деревни, села, где живут 100-200 человек. Каким образом там пользоваться этим мессенджером, мне совершенно непонятно. Что касается крупных городов, тут все логично. Если будут пользоваться хотя бы десятки тысяч, то покрытие какое-то будет. Любая соцсеть, которая включает взаимодействия более чем двух людей, которые друг с другом общаются, привлекает внимание регулятора».

Сейчас новый мессенджер тестирует 10 тыс. человек, заявлял Джек Дорси в соцсетях. После ухода из Twitter предприниматель известен созданием соцсети Bluesky. За шесть лет работы проект привлек 37 млн пользователей.

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Егор Парфенов