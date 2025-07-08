США ожидают более $300 млрд дохода от импортных пошлин в этом году

Министр финансов США Скот Бессент сообщил, что доход от новых импортных пошлин может превысить $300 млрд к концу этого года. Об этом он сказал президенту Дональду Трампу в Белом доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скот Бессент

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters, Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters Скот Бессент

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters, Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters

«Мы можем ожидать, что к концу года эта цифра превысит 300 миллиардов долларов», — сообщил господин Бессент. Он также отметил, что после введения пошлин США уже получили около $100 млрд.

Сегодня господин Трамп объявил, что торговым партнерам США продолжают приходить уведомления о введении дополнительных тарифов. В начале апреля он заявил, что Вашингтон вводит пошлины на товары из 211 стран и территорий.

Тарифы должны были начать действовать с 9 апреля, но господин Трамп перенес срок их введения на три месяца. За это время Соединенные Штаты заключили торговые соглашения с Китаем, Великобританией и Вьетнамом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Соглашение о неясном будущем».