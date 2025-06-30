В нижегородском правительстве объяснили сбои в работе сотовой связи

Проблемы с мобильной связью в Нижегородской области связаны с угрозой атаки беспилотников, сообщили в пресс-службе правительстве региона. Для защиты населения власти временно снижают уровень сигнала некоторых сотовых вышек, чтобы БПЛА противника не могли по ним ориентироваться.

В начале мая мобильный интернет отключали в Москве и Подмосковье из-за подготовки к параду, прибытия официальных делегаций и отражения атак беспилотников. Тогда же перебои в работе связи начались и в Нижегородской области, теперь ограничения вводятся регулярно.

Елена Ковалева