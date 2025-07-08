«Газпром нефть» завершила строительство «Биосферы» за 28 млрд рублей в Омске

На омском нефтеперерабатывающем заводе на полную мощность введен современный комплекс биологических очистных сооружений «Биосфера». Его называют одним из самых масштабных природоохранных проектов в российской нефтеперерабатывающей отрасли. Инвестиции в него составили 28 млрд руб. Комплекс очищает весь объем промышленной воды предприятия и возвращает ее обратно в производство.

«Это сбережет более 10 млн кубометров воды из Иртыша ежегодно. «Биосфера» полностью герметична, а значит дополнительно снизит нагрузку на воздух», — написал в своем Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.

Проект «Биосфера» являются частью федеральной программы «Чистый воздух», комплекс разработали российские инженеры.

Лолита Белова