В Ярославле упавшие на контактную сеть деревья остановили электротранспорт

В Ярославле из-за обрывов кабелей контактной сети часть троллейбусов и трамваев не работают. Об этом сообщил зампред правительства области и министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия грозы в Ярославле 8 июля

Фото: Роман Душко Последствия грозы в Ярославле 8 июля

Фото: Роман Душко

«Временно приостановлено движение по ряду маршрутов: троллейбусы не работают на маршрутах 3, 4, 7 и 8, а трамваи не курсируют по маршрутам 5, 6 и 7. Также возможны задержки в расписании автобусов»,— написал господин Душко.

Он также добавил, что деревья упали на трассы в Гаврилов-Ямском, Переславском и других округах. Зампред подчеркивает, что дорожные службы уже работают на местах, но полное восстановление движения требует времени.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле во время грозы на ребенка упал столб.

Алла Чижова