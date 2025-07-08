Команда Дональда Трампа намерена детально обсудить возобновление поставок оружия Украине. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник. Ранее президент США объявил, что вынужден продолжить вооружать Киев. В первую очередь речь идет об оборонительных системах, в частности, ракетах к комплексам Patriot. В Кремле в ответ заявили о нежелании Запада искать мирное решение конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Трамп меняет подходы в отношении России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп в ходе пресс-конференции перед началом торжественного ужина в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прокомментировал также тему Украины. Президент Соединенных Штатов в присущей ему пафосной манере объявил о возобновлении поставок вооружений Киеву. Это то, чего от него так долго ждали союзники. Пентагон тут же подтвердил — да, отправляем. Речь идет прежде всего об оборонительных системах. В частности, о ракетах к комплексам Patriot.

Впрочем, во всем этом красивом спиче есть небольшая оговорка, способная несколько омрачить праздник. Америка передаст столько оружия, сколько способна на данный момент. Министерство обороны по-прежнему проводит инвентаризацию арсеналов, поскольку есть многие основания предполагать, что в последнее время они сильно сократились. Как в результате войны на Ближнем Востоке, так и помощи Украине. СМИ пишут, что на данном этапе будет передано лишь десять перехватчиков, что даже меньше, чем ранее планировалось. В этой связи озвучивается предположение, что решение Трампа больше политическое и преследует цель, допустим, подтолкнуть Россию к переговорам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день подтвердил, что Москва готова к продолжению диалога с Украиной. Дело за Киевом, там должны высказаться по этому поводу. «Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, мы сразу об этом сообщим»,— подытожил Песков. Представитель Кремля также выразил сожаление относительно возобновления американских оружейных поставок. Однако от прямой критики Дональда Трампа воздержался, обвинив в первую очередь Европу в намерении продолжать противостояние и нежелании искать мирное решение. В ближайшие дни в Риме пройдет сразу несколько мероприятий, посвященных Украине. Италию посетит спецпосланник Трампа Кит Келлог, запланирована его встреча с Владимиром Зеленским.

Есть версия, что все эти заявления о нехватке ракет и снарядов — дымовая завеса. Нельзя исключать, что Келлог, Зеленский и европейцы согласуют в результате ту самую новую формулу вооружения Украины.

Об этом неоднократно говорилось ранее. По традиции не будем забегать вперед и строить прогнозы. Сигналом к серьезному изменению американской позиции будет возобновление участия Пентагона в формате «Рамштайн». Как бы то ни было, позиция Трампа в отношении России меняется в сторону ужесточения. И отрицать подобное не имеет смысла.

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Дмитрий Дризе