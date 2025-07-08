«Решение Трампа больше политическое»
Дмитрий Дризе — о возобновлении поставок американского оружия Украине
Команда Дональда Трампа намерена детально обсудить возобновление поставок оружия Украине. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник. Ранее президент США объявил, что вынужден продолжить вооружать Киев. В первую очередь речь идет об оборонительных системах, в частности, ракетах к комплексам Patriot. В Кремле в ответ заявили о нежелании Запада искать мирное решение конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Трамп меняет подходы в отношении России.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Дональд Трамп в ходе пресс-конференции перед началом торжественного ужина в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прокомментировал также тему Украины. Президент Соединенных Штатов в присущей ему пафосной манере объявил о возобновлении поставок вооружений Киеву. Это то, чего от него так долго ждали союзники. Пентагон тут же подтвердил — да, отправляем. Речь идет прежде всего об оборонительных системах. В частности, о ракетах к комплексам Patriot.
Впрочем, во всем этом красивом спиче есть небольшая оговорка, способная несколько омрачить праздник. Америка передаст столько оружия, сколько способна на данный момент. Министерство обороны по-прежнему проводит инвентаризацию арсеналов, поскольку есть многие основания предполагать, что в последнее время они сильно сократились. Как в результате войны на Ближнем Востоке, так и помощи Украине. СМИ пишут, что на данном этапе будет передано лишь десять перехватчиков, что даже меньше, чем ранее планировалось. В этой связи озвучивается предположение, что решение Трампа больше политическое и преследует цель, допустим, подтолкнуть Россию к переговорам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день подтвердил, что Москва готова к продолжению диалога с Украиной. Дело за Киевом, там должны высказаться по этому поводу. «Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, мы сразу об этом сообщим»,— подытожил Песков. Представитель Кремля также выразил сожаление относительно возобновления американских оружейных поставок. Однако от прямой критики Дональда Трампа воздержался, обвинив в первую очередь Европу в намерении продолжать противостояние и нежелании искать мирное решение. В ближайшие дни в Риме пройдет сразу несколько мероприятий, посвященных Украине. Италию посетит спецпосланник Трампа Кит Келлог, запланирована его встреча с Владимиром Зеленским.
Есть версия, что все эти заявления о нехватке ракет и снарядов — дымовая завеса. Нельзя исключать, что Келлог, Зеленский и европейцы согласуют в результате ту самую новую формулу вооружения Украины.
Об этом неоднократно говорилось ранее. По традиции не будем забегать вперед и строить прогнозы. Сигналом к серьезному изменению американской позиции будет возобновление участия Пентагона в формате «Рамштайн». Как бы то ни было, позиция Трампа в отношении России меняется в сторону ужесточения. И отрицать подобное не имеет смысла.
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