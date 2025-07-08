Мошенники выманили у сочинца 32 млн рублей под предлогом защиты сбережений

Пенсионер из Сочи стал жертвой мошеннической схемы и лишился 32 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации правоохранительных органов, в течение нескольких месяцев неизвестные лица последовательно вводили в заблуждение местного пенсионера, действуя по отлаженной схеме. Сначала пострадавшему позвонил человек, представившийся сотрудником службы доставки. Под предлогом подтверждения доставки он убедил его сообщить код из СМС, благодаря чему злоумышленники получили доступ к аккаунту потерпевшего на портале «Госуслуги».

Позже с пенсионером связались уже «сотрудники службы безопасности», которые заявили, что от его имени оформлена электронная доверенность. По их утверждению, в целях защиты имущества сочинцу необходимо срочно задекларировать активы и перевести сбережения на так называемые «безопасные счета».

Под влиянием давления со стороны злоумышленников пенсионер дважды снял и перевел крупные суммы через банкомат, а еще трижды передавал наличные курьерам. Крупнейший из платежей составил 19 млн руб., полученных от продажи акций. Как стало известно позднее, мужчина уже готовился к продаже квартиры, однако услышанная от знакомых аналогичная история заставила его усомниться в достоверности происходящего. После этого он обратился в полицию.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Материалы дела расследуются в установленном порядке. В полиции напоминают, что ни одна государственная структура или банк не запрашивает у граждан коды подтверждения и не требует перевода средств на так называемые «безопасные счета».

Мария Удовик