Стали известны причины ДТП, в котором погиб футболист Диогу Жота

Причинами ДТП, в котором погибли футболист «Ливерпуля» Диогу Жота и его брат Андре Сильва, стали превышение скорости и проблемы с колесом. Об этом сообщает испанская газета El Mundo со ссылкой на предварительное заключение Гражданской гвардии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Temilade Adelaja / Reuters Фото: Temilade Adelaja / Reuters

Автокатастрофа произошла 3 июля в провинции Самора на северо-западе Испании. По версии следствия, машиной управлял Жота. Сообщается, что у Lamborghini, в котором находились погибшие, загорелась покрышка, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и загорелся. По информации издания, работа над следственным отчетом еще идет, при этом дело уже передано в суд, несмотря на отсутствие признаков преступления. Похороны 28-летнего Диогу Жоты и 25-летнего Андре Сильвы прошли 5 июля в Португалии.

Жота представлял «Ливерпуль» с 2020 года. В составе команды он стал чемпионом Англии (2025) и обладателем Кубка страны (2022). Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила, что 20-й номер, под которым играл Жота, навсегда выведен из обращения. Также футболист играл за португальский «Порту», испанский «Атлетико» и английский «Вулвергемптон».

За сборную Португалии Жота дебютировал в 2020 году, участвовал в чемпионатах Европы в 2021-м и 2024-м. В начале июня футболист стал победителем Лиги наций в составе национальной команды.

О гибели футболиста читайте в материале «Ъ».

Таисия Орлова