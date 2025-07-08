После атаки на сухогруз у берегов Йемена пострадал россиянин

В результате нападения на греческий сухогруз Eternity C у берегов Йемена погибли три человека. Еще двое пострадали. Один из них — гражданин России, ему ампутировали конечность, пишет греческое издание Real.gr.

Изначально сообщалось о гибели двух человек, найденных в машинном отделении судна. Позднее подтвердилась информация о смерти третьего. На борту судна находился 21 филиппинец и один россиянин. Как отмечает AP, экипаж по-прежнему находится на судне, которое дрейфует в Красном море.

Центр координации морских перевозок при ВМС Великобритании сообщал, что 7 июля сухогруз Eternity C под флагом Либерии атаковали с моторных лодок при помощи стрелкового оружия, гранатометов, беспилотных надводных аппаратов. За несколько часов до этого йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на коммерческий сухогруз Magic Seas в Красном море неподалеку от йеменского порта Ходейда. Экипаж был спасен.

Лусине Баласян