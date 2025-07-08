Фон дер Ляйен призвала Китай осудить Россию ради хороших отношений с ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «непреклонная поддержка» Китая способствует военной экономике России. Это создает обстановку нестабильности и небезопасности в странах Европы, сказала она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Bastien / AP Фото: Pascal Bastien / AP

«Мы не можем с этим смириться. И я всегда говорила: то, как Китай продолжит взаимодействовать с войной Путина, станет определяющим фактором для будущих отношений между ЕС и Китаем. Если Китай заявляет, что защищает международный порядок, основанный на правилах, то он должен недвусмысленно осудить грубое нарушение Россией суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ Украины»,— сказала госпожа фон дер Ляйен.

Власти Китая заявляют, что не поставляют вооружение сторонам российско-украинского конфликта. При этом власти страны заявляли, что взаимная поддержка России и КНР остается неизменной, «несмотря на происходящие изменения в мире».

Китай также заключает торговые соглашения с Украиной. Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун говорил о готовности развивать связи с Киевом во всех областях.