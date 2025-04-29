Глава МИД КНР: взаимная поддержка России и КНР остается неизменной

Министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рио-де-Жанейро заявил, что взаимная поддержка России и КНР остается неизменной, несмотря на происходящие изменения в мире. Слова Ван И опубликованы на сайте МИД КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

«В последнее время в международной обстановке произошло много изменений. Перемены – это норма времени, но взаимное доверие и обоюдная поддержка Китая и России остаются неизменными»,– подчеркнул Ван И.

Российский министр также отметил регулярность встреч с Ван И, что позволяет «быть в тонусе с происходящими переменами». По словам Сергея Лаврова, Россия и Китай вместе с коллегами из БРИКС и ШОС находятся в авангарде «движения за справедливость и равноправие».

Встреча Ван И и Сергея Лаврова прошла на полях саммита глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро. На ней господин Лавров отметил, что российская сторона ожидает визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву 9 мая.