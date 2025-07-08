На перинатальный центр в ХМАО выделят более 6,6 млрд руб.

На перинатальный центр в Ханты-Мансийске выделят более 6,6 млрд руб., следует из данных на сайте Госзакупок. Пока департамент госзаказа ХМАО – Югры ищет подрядчика на подготовку проектной документации за 89,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Объем средств на реализацию проекта — в ценах 1 квартала 2024 года 6 636 млрд. руб.»,— указано в документации.

Стационар будет вмещать 130 коек для взрослых, 10 коек дневного стационара и 100 мест для новорожденных. Общая площадь превысит 30 тыс. кв. м. При разработке проекта подрядчик по возможности должен применить решения, разработанные в УрФО.

О планах строительства перинатального центра губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал в декабре 2024 года. Его пациентами будут жители не только Ханты-Мансийска, но и всего региона.