Лукашенко потребовал очистить опушки Белорусии от валяющихся бревен

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал убрать с территории страны поваленные деревья. Об этом он сказал во время рабочей поездки по Могилевской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента Белоруссии Фото: Пресс-служба президента Белоруссии

«Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса», — передает слова господина Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого».

Господин Лукашенко сделал выговор ответственным по региону чиновникам. По словам президента, древесина — очень ценный для страны стройматериал, и нельзя допустить, чтобы столько сырья «сгнило».

17 июня президент Лукашенко высказался о резком сокращении поголовья скота в Белоруссии. По его словам, если не решить проблему, стране «жрать будет нечего».