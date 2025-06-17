Лукашенко о гибели скота в Белоруссии: жрать будет нечего

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь высказался о резком сокращении поголовья скота. По его словам, если не решить проблему, стране «жрать будет нечего».

«Если будет падеж скота как сейчас или вчера, будет это все продолжаться — вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом — и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего»,— сказал Александр Лукашенко на совещании по сельскому хозяйству (запись опубликована в Telegram-канале «Пул Первого»).

Президент Белоруссии также напомнил, что ранее предлагал установить памятник корове. По его словам, животное продолжает иметь большое значение в жизни людей, поскольку дает не только молоко, но и мясо. Производителей молока он также призвал «соблюдать технологии и военную дисциплину», если они «не хотят в окопах сидеть».

Ранее Александр Лукашенко также обсудил дефицит картофеля в стране. Среди прочего он призвал граждан «не ныть» и выращивать овощ на приусадебных участках. Президент Белоруссии также обратился к молодежи и сказал, что картошка «не в интернете растет, а в поле».

Петр Бузлаев