Краснодар и Новороссийск лидируют по росту спроса на новостройки в июне

В июне 2025 года в Краснодаре и Новороссийске зафиксирован рост предложения на первичном рынке. По данным «Авито Недвижимости», количество лотов в Краснодаре увеличилось на 7% по сравнению с маем, в Новороссийске — на 6%. Одновременно покупательский интерес вырос: в Краснодаре — на 6%, в Новороссийске — на 30% по сравнению с маем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как отметил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, девелоперы при создании новых проектов все чаще ориентируются на реальные потребности клиентов. «Даже в условиях оптимизации ключевым ориентиром остаются интересы покупателя — в приоритете те решения, которые напрямую влияют на комфорт и помогают принять решение о покупке», — пояснил он.

Дополнительными факторами, стимулирующими спрос, стали снижение доходности по банковским вкладам и скидки от застройщиков. В ряде случаев они позволяют уменьшить стоимость квартиры до 20%. Кроме того, сохраняется высокий интерес со стороны покупателей из других регионов. До 50% звонков по объектам, размещенным на платформе, приходится на Москву, Санкт-Петербург и северные регионы.

На фоне растущей активности цены в сегменте новостроек в июне немного снизились. Средняя стоимость квартиры в Краснодаре составила 7,8 млн руб., в Новороссийске — 10,9 млн руб. (–3% к маю), в Сочи — 20,2 млн руб.

На вторичном рынке, по данным «Авито Недвижимости», объем предложения с начала года увеличился на 9% в Краснодаре и Сочи и на 15% — в Новороссийске. Существенных изменений по сравнению с маем не зафиксировано.

Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости», подчеркнул, что Краснодар стабильно входит в тройку лидеров по спросу на «вторичку» в стране, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу.

После завершения действия общедоступных программ льготной ипотеки часть покупателей переориентировалась на вторичный рынок, где в большинстве случаев квартиры готовы к заселению сразу после регистрации сделки.

Средняя стоимость готового жилья в июне осталась стабильной: в Краснодаре — 6,5 млн руб., в Новороссийске — 8,2 млн руб., в Сочи — 14,2 млн руб. По наблюдению экспертов, все больше покупателей стараются минимизировать кредитную нагрузку, используя собственные средства или оформляя ипотеку только на недостающую сумму — особенно при покупке нового жилья после продажи предыдущего объекта.

Богдан Кобец