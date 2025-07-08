Рассмотрение иска об изъятии акций «Южуралзолота» перенесли на 10 июля

Советский районный суд Челябинска перенес заседание по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций ПАО «Южуарлзолото группа компаний» (ПАО ЮГК). Слушание пройдет утром 10 июля. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник. Представители истца отказались от комментариев.

Сегодня прошло предварительное судебное заседание. Ответчик ходатайствовал о закрытии процесса. Это объяснили присутствием акций ЮГК на бирже и тем, что во время процесса могут быть озвучены личные данные ответчиков. Генпрокуратура также просила закрыть процесс от СМИ, так как во время него могут озвучить детали уголовного дела.

3 июля суд наложил обеспечительные меры на «Южуралзолото» и 10 других компаний, принадлежащих зампредседателя Челябинского заксобрания Константину Струкову. В частности, у предприятий изъяли активы общей стоимостью в 200 млрд руб. Генпрокуратура считает, что депутат стал владеть компаниями за счет своей должности и в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью. Правоохранители возбудили уголовное дело о хищении, господин Струков пока в нем не фигурирует.

5 июля Константин Струков попытался улететь из Челябинска в Турцию. Вылет остановила Росавиация, после чего на борт поднялись судебные приставы. Они изъяли у депутата загранпаспорт, его аннулировала миграционная служба МВД. Ранее Константин Струков утверждал, что не планирует скрываться от следствия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутат попался на вылете».

Никита Черненко