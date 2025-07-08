Завершено расследование дела в отношении инспектора «Ярославльводоканала»

В Ярославле Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении руководителя инспекции водных ресурсов АО «Ярославльводоканал», который обвиняется в получении взяток. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ярославской области Фото: СУ СК России по Ярославской области

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый получил 1,6 млн руб. за предупреждение коммерческих предприятий о предстоящих проверках и отборе проб сточных вод. Деньги передавались через посредника. Кроме того, он получил 290 тыс. руб. за заключение договора холодного водоснабжения и водоотведения с одним из коммерческих предприятий.

Он обвиняется по двум эпизодам получения взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и по двум эпизодам получения взятки в крупном размере с вымогательством (п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения»,— сообщили в областном СУ СК.

Имущество обвиняемого арестовано на 2,4 млн руб. в целях исполнения приговора.

Алла Чижова