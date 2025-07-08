«Дестабилизировать выборы я не собиралась»

Верховный суд РФ (ВС) вернул не пересмотр дело бывшего члена горячеключевской территориальной избирательной комиссии (ТИК) от КПРФ Валентины Шостак, которая была отстранена от выполнения обязанностей во время голосования на выборах президента РФ. Ее жалобу поддержала Генпрокуратура, а ВС указал, что кубанские суды подошли к делу формально и велел внимательнее изучить доказательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

ВС отменил решения Горчеключевского, Краснодарского краевого и Четвертого кассационного суда общей юрисдикции по делу бывшего члена ТИК Горячеключевская от КПРФ Валентины Шостак. Кубанские суды согласились с доводами территориальной избирательной комиссии, что госпожа Шостак не исполняла возложенные на нее полномочия во время голосования на выборах президента РФ в марте 2024 года, это автоматически привело к ее отстранению от исполнения обязанностей. Высшая судебная инстанция нашла доводы ТИК неубедительными и вернула спор на новое рассмотрение. Об этом говорится в определении ВС.

Как следует из материалов дела, Валентина Шостак являлась членом горячеключевской ТИК с правом решающего голоса. 15 марта (в первый из трех дней голосования) комиссией были составлены акты о том, что она в 07:10, 7:15, 10:00 и 13:07 в нарушение графика работы и распределения обязанностей между членами ТИК отсутствовала на рабочем месте. Свою неявку она объяснила плохим самочувствием. В то же время в 10:00 и в 13:05 без согласования и поручения председателя ТИК госпожа Шостак самовольно явилась на два избирательных участка. Когда же комиссия решила провести заседание, Валентина Шостак на него не явилась.Тогда ТИК решила провести заседание с ее дистанционным участием по видеосвязи, но связь внезапно прервалась и снова связаться со своей коллегой членам ТИК не удалось.

После этого ТИК обратилась в суд с иском о признании госпожи Шостак систематически не выполняющей свои обязанности. Практически в тот же день (в ночь на 16 марта) Горячеключевской районный суд рассмотрел дело и с учетом поддержки городской прокуратуры требования ТИК удовлетворил.

Впоследствии председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова во время разбора этой ситуации заявила , что, по данным мониторинговой группы, Валентина Шостак не приступала к исполнению своих обязанностей. «Мы прекрасно знаем, что и в предыдущих различного уровня выборах она пыталась дестабилизировать обстановку на избирательных участках. И хочу сказать, что на результаты выборов данная ситуация никак не повлияла»,— отметила госпожа Попова.

По данным ЦИК, Горячеключевская ТИК 18 марта 2924 года показала следующие результаты. Владимир Путин — 38773 голоса (86,25%), Николай Харитонов — 3211 голосов (7,14%), Леонид Слуцкий — 1602 голоса (3,56%), Владислав Даванков — 866 голосов (1,93%).

Сама Валентина Шостак рассказала «Ъ-Кубань», что в тот день почувствовал себя плохо, вызвала скорую и известила комиссию о том, что не может явиться на дежурство по состоянию здоровья. По ее словам, после приезда врачей ей полегчало и она отреагировала на просьбу коллег из участковых избиркомов доставить им необходимые документы, связанные с выборами. «Вообще претензии по поводу неполучения разрешения от председателя ТИК на посещение УИКов мне не понятны, потому что закон о выборах наделяет членов ТИКов правом посещать участки без того, чтобы спрашивать об этом чье-либо разрешение. Мне в вину ставят то, что я не явилась на дежурство в ТИК, хотя у меня есть медицинские документы, объясняющие неявку. В то же время из девяти членов ТИКа, которые должны были также дежурить, на месте в тот день не было троих. И к ним претензий не возникло», — рассказывает она.

Решение горячеключевского суда устояло в апелляции и кассации. Но ВС обратил внимание на сигнальный лист скорой, который нижестоящие суды сочли напечатанным бледно и нечитаемым. Представитель Генпрокуратуры принял сторону Валентины Шостак и ее жалобу поддержал. Коллегия ВС указала, что если были сомнения в этом документе, сведения можно было истребовать, чтобы выяснить действительно ли член комиссии болела в тот день, что крайне важно. Выводы же, что невыполнение госпожой Шостак обязанностей создало угрозу реализации полномочий ТИК, не мотивированы, говорится в определении.

«Приведенные данные свидетельствуют о том, что суды меры для полного и правильного установления фактических обстоятельств, их всестороннего исследования не приняли, а ограничились исключительно формальным рассмотрением административного дела»,— отмечает ВС.

Представляющий интересы Валентины Шостак адвокат Юрий Гудков говорит: «Мы понимаем, что исход этого процесса уже никак не повлияет на итоги выборов, но считаем важным изменить отношение к членам избиркомов».

Госпожа Шостак добавляет, что для нее принципиальным является также вопрос защиты доброго имени. «Дестабилизировать выборы я не собиралась и не хотела бы, чтобы ее связывали с этими действиями»,— резюмировала она.

Михаил Волкодав