Защитник Менелл переходит в СКА в результате обмена с московским «Динамо»

Американский защитник Бреннан Менелл, получивший в июле 2023 года российский паспорт, перешел из московского «Динамо» в петербургский СКА. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Менелл покинул «Динамо» в результате обмена. Московский клуб получит защитника Тимура Кола и вратаря Станислава Бережного.

В 2020 году Менелл подписал контракт с минским «Динамо». Через год он перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс», откуда позже был обменян в «Филадельфию Флайерс». В 2022-м Менелл решил вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) и подписал соглашение с московским «Динамо». Всего в КХЛ он провел 230 матчей и набрал 153 очка (20 голов+133 передачи). В 2023-м хоккеист получил российское гражданство, поэтому больше не может считаться легионером.

Ранее пресс-служба СКА сообщила, что клуб подписал контракт с лучшим ассистентом и самым результативным защитником минувшего регулярного чемпионата КХЛ — канадцем Тревором Мерфи. Ранее он представлял новосибирскую «Сибирь».

Таисия Орлова