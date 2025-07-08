Минград утвердил планировку территории под мостики для ИТ-кампуса «Неймарк»

Утверждена документация по планировке территории, необходимой для строительства двух пешеходных мостиков к ИТ-кампусу «Неймарк» в Нижнем Новгороде. Они запланированы в районе автодорожного подхода к метромосту и улицы Большие Овраги, говорится в приказе ведомства от 7 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Ширина обоих переходов будет 3,5 м., длина — 104 и 62,5 м. В составе короткого моста запланировано размещение лестнично-лифтового узла. Помимо самих сооружений, в проекте планировки предусмотрены коммуникации, включая ливневую канализацию. Строительство объектов планируется в одну очередь.

Как писал «Ъ-Приволжье», мостики свяжут общежития ИТ-кампуса, простроенные в районе улиц Малой Ямской и Большие Овраги, и основной учебный корпус, который начали строить около окского склона. Завершить строительство основного корпуса обещают в 2028 году.

Галина Шамберина