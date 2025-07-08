В сети распространили дипфейк с главой Марий Эл

В сети распространилась фейковая видеозапись с участием главы Марий Эл Юрия Зайцева о командировках медработников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

Кроме того, в сети распространился фальшивый приказ за подписью министра здравоохранения Марий Эл Владимира Гладнева о добровольном командировании медицинских работников для помощи населению в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

В пресс-службе жителей призвали игнорировать фейковую информацию и доверять только официальным источникам.

Ранее мошенники распространили фейковое видео с мэром Казани Ильсуром Метшиным. В июне 2025 года аналогичная ситуация произошла в Саратове, где в региональных Telegram-каналах распространилось дипфейк-видео с мэром Михаилом Исаевым.

Анар Зейналов