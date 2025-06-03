Мэр Саратова опроверг сообщения об эвакуации города

Мэр Саратова Михаил Исаев назвал фейком сообщения с призывом быть готовыми к эвакуации. Ранее в региональных Telegram-каналах распространилось дипфейк-видео, в котором говорится в том числе о переводе силовых и экстренных служб Саратова в режим повышенной готовности.

«Уважаемые саратовцы! В сети распространяется недостоверная информация от моего имени и от имени Росгвардии по Саратовской области. Материалы созданы при помощи нейросети и не являются достоверными»,— написал Михаил Исаев в Telegram.

На созданной искусственным интеллектом видеозаписи мэр города якобы предупреждает о возможной атаке на аэродром. В распространенном сообщении от имени начальника регионального управления Росгвардии также говорится о «комплексных мероприятиях по охране важных объектов и безопасности жителей». Сгенерированный нейросетью мэр просит жителей Саратова быть готовыми к возможной эвакуации.