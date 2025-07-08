Столица расширяет бизнес-границы

Москва инвестирует в создание деловых кварталов на периферии города. На эти цели власти намерены направить больше 250 млрд руб. В ближайшие пять лет будет построено 37 таких объектов, сообщил мэр Сергей Собянин. Речь идет о масштабных инвестпроектах по строительству 2 млн кв. м деловой и торговой недвижимости на периферии Москвы. В качестве примеров Сергей Собянин привел торговый центр «Краски» в районе Некрасовка, который даст больше 1,5 тыс. рабочих мест, и деловой комплекс у метро «Полежаевская». По словам мэра, благодаря этой программе город получит свыше 45 тыс. новых рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Задача властей — разгрузить центр мегаполиса, уменьшить нагрузку на транспортную инфраструктуру и облегчить быт москвичей, которые ежедневно вынуждены тратить много времени на дорогу до работы и обратно, пояснила урбанист, генеральный директор архитектурно-градостроительного бюро Masters Plan Юлии Зубарик: «В стратегии Москвы "стать лучшим городом Земли" один из пунктов — полицентрическое развитие города, когда деловые кварталы создаются не в двух-трех центральных локациях, а действительно распределяются по всем районам, чтобы сократить время пути от дома на работу.

Мы можем избежать пробок, сэкономить время жителей Москвы и диверсифицировать экономику. Это очень удобно.

Все зависит от того, какие компании поменяют, условно, офис в "Москва-Сити" на офис у метро "Хорошевская". Я уверена, что такие компании будут, потому что это как минимум более дешевая аренда и более современные здания, плюс более гибкие офисы сейчас строятся, чем раньше».

По словам Собянина, экономический эффект от такого перераспределения деловой активности, принесет городу больше 150 млрд руб. в виде налогов, арендных и других платежей. Это расчеты до 2036 года. Но чтобы бизнес решился на переезд офиса из Старой Москвы на окраину, нужно, чтобы совпало сразу несколько условий: транспортная доступность, высокий класс помещений и развитая городская инфраструктура, говорит гендиректор архитектурно-проектной компании «Вектор Проект» Антон Баксараев, который снимает помещения в бизнес-центре на Варшавском шоссе: «Наш офис находится на юге Москвы, и мы входим целевую аудиторию проекта, который предполагает размещение ближе к МКАД и даже за МКАД. На самом деле если сравнивать качественные бизнес-центры периферии и подобные им ближе к центру, то экономия на арендных платежах составит порядка 30%.

Рядом с Москвой располагаются города-спутники, в которых живет достаточно много людей. Основной центр притяжения — это столица, но не все готовы ездить через весь город. Для них интересно работать ближе к своему месту жительства. Новые станции метро и БКЛ позволили сократить транспортное время очень сильно, но из Бутово добраться за 30 минут до центра Москвы весьма проблематично. Большие микрорайоны на Юго-Западе — Рассказовка, Бутово, город Подольск, Марьино — это локации откуда сотрудникам будет удобно ездить в новый офис на периферии столицы».

Несколько лет назад власти заявили о концепции «15-минутного города». Она подразумевает развитие Москвы так, чтобы все социальные объекты находились в шаговой доступности от жилых домов, чтобы до магазина, школы или поликлиники было не больше четверти часа пешком. Этот подход снижает выбросы углекислого газа, улучшает здоровье горожан и экономит их время. Вместо поездки в транспорте с работы они могут пойти в кино или кафе, что стимулирует экономику районов. Критики этой концепции предупреждают о рисках социальной изоляции из-за уменьшения межкультурного обмена, сокращения личного пространства из-за плотной застройки и росте стоимости жилья.

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Светлана Белова