Госдума приняла закон об увеличении пособия по беременности для студенток

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об увеличении размера пособия по беременности для студенток до регионального прожиточного минимума. В случае одобрения поправок в Совете федерации изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Подготовленный правительством документ вносит изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». По старым правилам выплата рассчитывалась из стипендии, начисляемой студенткам и аспиранткам. Обучающиеся получали выплату в виде суммы стипендий за 140 дней больничного листа — размер пособия составлял от 9,3 тыс. до 23,3 тыс. руб. за весь период отпуска по беременности и родам.

Теперь сумму средств будут рассчитывать, исходя из величины регионального прожиточного минимума. В этом случае средний размер пособия по стране составит 90,2 тыс. руб.

В мае 2025 года, комментируя законопроект, премьер-министр Михаил Мишустин выразил надежду, что предложенная мера станет «хорошим подспорьем для студенческих семей, в которых мама решила совмещать получение профессии с рождением и воспитанием малыша».

Полина Мотызлевская