Неизвестной жидкостью в ижевской реке Карлутке оказалась вода из теплотрассы

Попавшей в реку Карлутка на территории Ижевска неизвестной жидкостью с химическим запахом оказалась чистая вода, которая вышла из-за повреждения трубопровода в результате гидравлических испытаний теплосетей, заявил представитель ПАО «Т Плюс» в комментариях под постом в Telegram-канале «Восточный поселок в Правильном Ижевске». В нем опубликована видеозапись потока жидкости на участке реки возле ТРЦ «Омега».

Представитель организации рассказал, что поврежденный участок перекрыт, теплотрассу восстановят. «Вода в теплосети чистая, она проходит специальную подготовку и очистку на теплоэлектростанции, прежде чем попадает в систему теплоснабжения»,— говорится в сообщении.

Напомним, 4 июля в Ижевске на реке Старковка начались работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Его зафиксировали 29 мая, после жалоб местных жителей на характерный запах. Площадь разлива составила 640 кв. м. Предварительный объем нефтепродуктов, попавших в реку, оценен в 31 т.

Разлив смесей зафиксировали еще 29 мая, после жалоб жителей на характерный запах, однако режим ЧС был введен только с 27 июня. Природоохранный прокурор внес минприроды Удмуртии представление за ненадлежащую организацию работ и отсутствие оперативности. Эксперты считают, что затягивание сроков усложнит сбор нефтепродуктов из-за того, что вещества могут осесть на илистое дно.

Подробнее об этом читайте в материале «Нашли черноточину».