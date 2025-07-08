Ижевчанин зафиксировал сброс жидкости с химическим запахом в реку Карлутку

Житель Ижевска пожаловался на сброс жидкости неизвестного происхождения с едким химическим запахом в реку Карлутку. Видеозапись с моста возле ТРЦ «Омега» на улице 10 лет Октября опубликована в Telegram-канале «Восточный поселок в Правильном Ижевске». Кадры датируются 7 июля.

«Трогать на ощупь не рекомендуем — жидкость неизвестного происхождения может оказаться кислотой или щелочью с высоким ее процентным содержанием»,— говорится в посте. Указано, что о произошедшем оповестили администрацию Индустриального района, УКС и административную инспекцию. «Автор видео оповестил Лесхоз, который не изъявил желания разбираться в ближайшие две недели»,— отмечается в сообщении. «Ъ-Удмуртия» направил запрос в региональное минприроды.

Напомним, 4 июля в Ижевске на реке Старковка начались работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Его зафиксировали 29 мая, после жалоб местных жителей на характерный запах. Площадь разлива составила 640 кв. м. Предварительный объем нефтепродуктов, попавших в реку, оценен в 31 т.

Разлив смесей зафиксировали еще 29 мая, после жалоб жителей на характерный запах, однако режим ЧС был введен только с 27 июня. Природоохранный прокурор внес минприроды Удмуртии представление за ненадлежащую организацию работ и отсутствие оперативности. Эксперты считают, что затягивание сроков усложнит сбор нефтепродуктов из-за того, что вещества могут осесть на илистое дно.

Подробнее об этом читайте в материале «Нашли черноточину».