В «Титановой долине» планируют совместный с Китаем проект по выпуску проволоки

В особой экономической зоне «Титановая долина» планируют запустить совместный с китайским партнером проект по производству прецизионной проволоки для электролизного оборудования. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замгубернатора Свердловской области Василия Козлова.

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«Два года назад еще только об этом говорили, а сейчас мы уже ведем практическую реализацию этого проекта. Надеемся, что скоро выйдем в лицензирование»,— сказал господин Козлов на сессии международной промышленной выставки «Иннопром».

По его словам, власти региона видят перспективы в проектах производства продукции китайских предприятий с высокой добавленной стоимостью в Свердловской области. В частности, сейчас ведут работу с китайской аэрокосмической компанией, в планах производить роторные системы для российской добывающей промышленности. Помимо этого, уже есть предварительные договоренности о создании станков с ЧПУ.

В марте генконсул Китая в Екатеринбурге Ло Шисюн посетил предприятия Свердловской области, чтобы обсудить вопросы промышленной кооперации. В частности, он побывал в «Титановой долине» и производствах «Евраз НТМК» и «ВСМПО-Ависма».

Анна Капустина