«Changan уже два года назад мог похвастать самым большим модельным рядом»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о моделях CS75 Plus, Avatr 12 и Deepal G3018, которые появятся в России в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Changan Фото: Changan

Накануне на выставке «Иннопром», которая открылась в Екатеринбурге, компания Changan Motors Rus продемонстрировала публике, что, если какие-то китайские автомобильные компании и подумывают покинуть российский рынок, некоторые, наоборот, планируют расширить на нем свое присутствие. Собственно, Changan уже два года назад могла похвастать самым большим модельным рядом в России — полтора десятка моделей, сегодня и у других такого нет. А в столице Урала китайский бренд представил еще три модели, которые выйдут на российский рынок в ближайшие месяцы.

Первая новинка — Changan CS75 Plus четвертого поколения. Что характерно — с российской премьеры кроссовера третьего поколения не прошло и года. Модель выросла в габаритах. Теперь у нее есть система полного привода BorgWarner шестого поколения, до этого CS75 Plus был у нас моноприводным. Привод на все колеса будет доступен только на двухлитровой версии. Кроме нее будет базовая модификация с мотором 1,5 л. Еще одна новинка на стенде Changan «Иннопрома» — седан Avatr 12. Это вторая модель бренда на нашем рынке, до этого был презентован кроссовер Avatr 11. Это пятиметровый электромобиль с полностью стеклянной крышей. Запас хода на одном заряде батареи — до 700 км.

И, наконец, третья премьера от Changan Motors — полноприводный внедорожник Deepal G318. Это такая квадратная по последней моде модель с весьма оригинальными фарами, напоминающими конфигурацию пальцев, в народе именуемую «козой». Это последовательный гибрид, то есть двигатель внутреннего сгорания тут работает как бензогенератор. Электромоторы в совокупности развивают убедительные 430 л. с. С полностью заряженной батареей и полным баком топлива Deepal G318 сможет проехать 1,1 тыс. км. До Екатеринбурга от Москвы не дотянет, но до Казани — вполне.

Дмитрий Гронский