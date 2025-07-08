Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, что удалось сделать за три года и какие выставки сейчас открыты в галерее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SISTEMA Gallery Фото: SISTEMA Gallery

Галерея Sistema появилась летом 2022 года в особнячке в Бобровом переулке, рядом с Мясницкой. Тогда в разговоре со мной руководитель и основатель новой выставочной институции Анастасия Волкова говорила о планах показывать молодых российских художников, а в дальнейшем — об организации мастерских и формировании художественного сообщества вокруг Sistema Gallery.

Сейчас галерея отметила первый «полуюбилей» — три года в наше турбулентное время можно считать уже реальной историей. Что удалось сделать? Слово Анастасии: «Проект задумывался более камерным, но уже через год, когда мы открыли второе, более масштабное пространство галереи, стало понятно, что нам надо переформатировать нашу работу. Конечно, мы продолжаем сотрудничать с молодыми художниками — и это наша основная миссия, но при этом мы организуем выставки известным художникам старшего поколения и даже сотрудничаем с зарубежными авторами. Мы активно участвуем в ярмарках, как в России, так и за рубежом. А этим летом восемь художников галереи переехали в новые мастерские, которые мы для них подготовили для реализации крупных проектов в будущем».

Если просто перечислять достижения за эти годы, они количественно выглядят так: проведено около 40 выставок в собственном пространстве, открыто восемь мастерских на Земляном валу. По словам Волковой, это не арт-резиденции в привычном нам понимании, а именно места для работы так называемых галерейных художников, связанных с Sistema зачастую эксклюзивными договорами. Число посетителей называется такое — 120 тыс. человек.

Сейчас, к годовщине, открыли сразу три выставочных проекта. Основной групповой — это «Отдел кадров», где кураторами выступают художник Константин Звездочетов и искусствовед Ольга Турчина. В его основе давняя идея Звездочетова о влиянии кино на изобразительное искусство. Это понятно — наше с Константином поколение киноцентрично, мы и говорим цитатами из фильмов юности, и интерпретируем их в своем творчестве. А также два персональных проекта художниц из числа «открытий» галереи: «Сеть артефактов» Даши Мальцевой и «Посты из ниоткуда» Дарьи Пасечник.

Дмитрий Буткевич