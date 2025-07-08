«Историю Пеле сейчас знают все поклонники футбола»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, в частности, о золотой медали, которую футболист получил за вклад в повышение грамотности в Бразилии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jorge Silva / Reuters Фото: Jorge Silva / Reuters

У Пеле, которого уже много лет считают футболистом номер один в мире, было множество неспортивных титулов: рыцарь-командор Британской империи, доктор Эдинбургского университета, почетный президент различных обществ и так далее. Но есть награда, которая стоит особняком. Ее вручило легендарному нападающему министерство просвещения Бразилии в 1965 году. Это была золотая медаль за вклад в дело повышения грамотности.

Историю Пеле сейчас знают все поклонники этого вида спорта. О том, как он из бедного бразильского мальчишки стал королем футбола и вошел в сотню самых влиятельных людей мира, снято и написано немало. Но в те времена среди болельщиков ходили сотни легенд о невероятном игроке. Поэтому, когда он выпустил автобиографическую книгу «Я — Пеле», мир бросился читать реальную историю звезды.

Но что было делать тем, кто не умел читать? А таких в 1960-е в Бразилии было больше половины населения. Книга футболиста вызвала настоящий бум обучения грамотности. Каждый хотел лично прочитать его историю и для этого усердно учился. Точных цифр нет, но представители министерства Бразилии уверяли, что после выхода книги грамотных в стране стало аж на 20% больше. А когда спустя пять лет после выхода книги тренер сборной Бразилии не захотел взять игрока на чемпионат мира, на улицах начались протесты и беспорядки.

В 1970-м игрок стал первым в истории трехкратным чемпионом мира по футболу — это достижение до сих пор не побил никто. Так же, как никто из атлетов пока не смог своей книгой пробудить у болельщиков такую тягу к знаниям.

Владимир Осипов