На Кубани в сфере строительства предлагаемая зарплата достигла 230 тысяч рублей

В Краснодарском крае в профобласти «Строительство и недвижимость» за январь-июнь 2025 года медианная зарплата составила 103 тыс. руб., диапазон предлагаемых зарплат – от 51 до 230 тыс. руб. Такие данные «Ъ-Кубань» привели в пресс-службе hh.ru Юг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным сервиса, эти же цифры практически один в один совпадают по зарплатным ожиданиям – в среднем от 100 тыс. руб. в данной профобласти.

«Напряженная ситуация с кадрами в строительной отрасли привела к росту зарплат в прошлом году. Он продолжился и в 2025-м, хотя и значительно более умеренными темпами, на размер больше инфляции – только там, где специалистов будет остро не хватать. Значительнее всего заработная плата за год выросла у инженеров и рабочих»,— комментирует директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

По данным платформы, впервые за два года российский рынок труда демонстрирует признаки охлаждения: в ряде сфер вакансий заметно меньше, чем желающих их занять. Но это не значит, что кадровый голод закончится. Число запросов на персонал начало сокращаться с января, и в июне 2025 года работодатели разместили на 25% меньше вакансий, чем в июне прошлого года. В том же месяце на hh.ru оказалось на 30% больше активных резюме, чем годом ранее. Снижение спроса на сотрудников — сейчас основная тенденция рынка труда, который был перегрет на протяжении 2023-2024 годов.

После повышения ключевой ставки и замедления экономики, ситуация с кадрами на строительном рынке в стране движется в сторону равновесия — в целом по РФ по итогам июня — 4,7 резюме на вакансию, на Кубани — 5,2 (норма — от 4 до 8). За первое полугодие 2025 года на платформе в Краснодарском крае было размещено 28,7 тыс. вакансий в сфере строительства и недвижимости, а за аналогичный период прошлого года — более 34 тыс. Более 746 тыс. в целом в РФ в этом полугодии — в профобласти «Строительство и недвижимость», за аналогичный период прошлого года — более 838 тыс.

Андрей Пугачев