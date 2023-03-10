Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежские власти проверяют заявления жителей рамонского села о свалке навоза

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области организовал выездную проверку фактов, изложенных в обращении жителей села Нелжа Рамонского района в СМИ. Они утверждали, что недалеко от домов якобы складируется навоз.

О проблеме сообщил «Блокнот Воронеж», в редакцию которого обратилась жительница села. Она утверждает, что жителей «завалили дерьмом мраморных быков».

Кто именно виновен в складировании отходов, жители и власти не сообщают. У села расположена откормочная площадка ООО «Заречное», но животные компании находятся в огороженных фидлотах.

«В ходе проверки установлено, что на участке, прилегающем к улице Мира, размещены побочные продукты животноводства,— сообщили в департаменте природных ресурсов.— В настоящее время устанавливается собственник данного земельного участка. Информация будет направлена в Россельхознадзор... и другие уполномоченные органы для принятия мер реагирования».

Владимир Зоркий

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...