Воронежские власти проверяют заявления жителей рамонского села о свалке навоза

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области организовал выездную проверку фактов, изложенных в обращении жителей села Нелжа Рамонского района в СМИ. Они утверждали, что недалеко от домов якобы складируется навоз.

О проблеме сообщил «Блокнот Воронеж», в редакцию которого обратилась жительница села. Она утверждает, что жителей «завалили дерьмом мраморных быков».

Кто именно виновен в складировании отходов, жители и власти не сообщают. У села расположена откормочная площадка ООО «Заречное», но животные компании находятся в огороженных фидлотах.

«В ходе проверки установлено, что на участке, прилегающем к улице Мира, размещены побочные продукты животноводства,— сообщили в департаменте природных ресурсов.— В настоящее время устанавливается собственник данного земельного участка. Информация будет направлена в Россельхознадзор... и другие уполномоченные органы для принятия мер реагирования».

Владимир Зоркий