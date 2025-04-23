Воронежское «Заречное» отсудило у американского поставщика 1,17 млрд рублей

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск местного производителя мраморной говядины ООО «Заречное» к американской фирме VG Enterprises, Inc., обязав последнюю выплатить более $12,7 млн (1,17 млрд руб. по курсу Центробанка на 23 апреля) за неисполнение контрактов. Спор касался договоров на поставку племенного скота абердин-ангусской породы, заключенных в 2011 и 2012 годах. Согласно документам суда, иностранная компания взяла на себя обязательство поставить 5 тыс. голов КРС, стоимость каждой оценена в $7,2 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По условиям контрактов, «Заречное» авансировало свыше $59 млн, но поставка была осуществлена только на $46,5 млн. Недопоставленный товар оценили в $12,7 млн. Срок исполнения обязательств истек в декабре 2022 года, а акты сверки зафиксировали задолженность VG Enterprises перед «Заречным».

Суд постановил взыскать с VG Enterprises 12,7 млн долларов (по двум договорам поставки) в пользу воронежской компании с корректировкой суммы в зависимости от курса доллара на день оплаты.

Разбирательство между компаниями началось еще весной 2023 года. Изначально «Заречное» требовало возместить $7,2 млн (586,5 млн руб. по текущему курсу Центробанка).

О том, как холдинг «АФГ Националь» выкупил «Заречное» — в публикации «Ъ-Черноземье» «Говядину смешали с рисом»

Анна Швечикова