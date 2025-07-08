Перевалка минеральных удобрений в Туапсе выросла на треть за полгода

В первом полугодии 2025 года Туапсинский балкерный терминал увеличил перевалку минеральных удобрений на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув объема в 1,32 млн тонн. Количество обслуженных судов выросло на 35%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Туапсинского балкерного терминала Фото: Пресс-служба Туапсинского балкерного терминала

ООО «Туапсинский балкерный терминал», входящее в состав АО «Портовый альянс», за шесть месяцев 2025 года обработало 50 судов, что превышает показатель первого полугодия 2024 года на 35%.

Объем выгруженных вагонов составил 18,15 тыс. единиц, демонстрируя рост на 26%. Среднесуточная выгрузка также увеличилась — на 27%. В июне этого года через терминал перевалено 209 тыс. тонн грузов, что на 9% превышает показатель июня 2024 года.

Исполнительный директор ООО «Туапсинский балкерный терминал» Павел Кузнецов сообщил, что терминал сохраняет положительную динамику, отвечая на растущий спрос российских производителей минеральных удобрений и прогнозирует достижение проектной мощности в 2025 году. В числе ключевых факторов роста он назвал взаимодействие с грузоотправителями, РЖД, надзорными органами и портовыми властями.

Павел Кузнецов отметил, что успешный рост обусловлен совместным планированием с грузоотправителями и РЖД, а также взаимодействием с надзорными ведомствами и портовыми администрациями. По итогам года ТБТ рассчитывает увеличить объемы перевалки до 2,5 млн тонн, что на 25% выше показателей 2024 года и позволит достичь проектной мощности.

Терминал входит в структуру АО «Портовый альянс», созданного в марте 2024 года, в которую также входят Мурманский морской торговый порт, Мурманский балкерный терминал, «Дальтрансуголь» и Малый порт в Находке. Общая грузопереработка этих активов превышает 53 млн тонн в год. Ранее данные компании входили в состав «Национальной транспортной компании».

Мария Удовик