Клуб из Саудовской Аравии пытается заполучить Лионеля Месси, об этом сообщает французская пресса. По данным издания L’Equipe, руководство саудовского клуба «Аль-Ахли» уже несколько недель пытается убедить нападающего перейти к ним в декабре, когда истечет его контракт с «Интер Майами». Стоит ли верить слухам, которые пытаются разгонять журналисты, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Трансферные слухи в межсезонье — это отдельная история. Например, французское издание L’Equipe опубликовало данные о том, что футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» хочет подписать Лионеля Месси. Причем, как утверждают инсайдеры, шейхи сделают для этого все. В 2023-м «Аль-Ахли» уже пытался заполучить аргентинца и предлагал ему нереальные $1,2 млрд за два сезона. Но звезда все равно отправилась в США. Сейчас Месси вроде как ведет переговоры о продлении контракта с клубом «Интер Майами».

Сколько в этот раз хотят заплатить Лионелю, пока неизвестно, но если предположить, что он отказался от предыдущего варианта, в этот раз «Аль-Ахли» должен предложить еще больше. Кажется, это невозможно, но в современном мире финансовых границ нет, считает бизнесмен, бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «В нынешние времена сложно что-то предполагать, поскольку печатная установка работает безостановочно. Столько денег, что они их даже не всегда могут сосчитать.

Поэтому для них $3 млрд, $5 млрд, $10 млрд — разницы нет».

Пока самая высокая зарплата на планете Земля среди футболистов у Криштиану Роналду. Он в той же Саудовский Аравии, в клубе «Ан-Наср», заработает в ближайшие два года больше €500 млн. Правда, любовь шейхов не всегда продолжительна. Стало известно, что клуб «Аль-Хиляль» может покинуть бывший игрок «Зенита» бразилец Малком, которого туда продали за рекордные для российского футбола €60 млн. Но болельщики его так и не приняли, а новый наставник клуба Симоне Индзаги не рассчитывает на игрока.

Уже появились слухи, что Малком может вернуться в «Зенит», но, честно говоря, в это сложно поверить, даже если учесть, что в Саудовскую Аравию вместо Малкома, как пишет спортивная пресса, отправится Вендел. Все-таки зарплата Малкома сейчас €18 млн в год. У нас даже в «Зените» он сейчас столько не получит, хотя клуб тратит на свои победы больше всех в нашей стране, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Есть цена одного очка, заработанного на футбольном поле в российском чемпионате. Надо понимать, сколько стоит одно очко, заработанное "Зенитом", и посмотреть, стоит ли это тех затрат и так далее. Но мы сегодня не выступаем в еврокубках, поэтому достаточно сложно оценивать».

В прошлом сезоне при официальном бюджете 17 млрд руб. цена одного очка у «Зенита» составила 258 млн руб. Но даже это не позволило клубу занять первое место. Так что содержать еще и Малкома с его запросами будет совсем накладно. Впрочем, в футболе всякое бывает. Продолжает же «Челси» покупать игроков, несмотря на нарушения и штрафы от UEFA. Пригласил же «Милан» Луку Модрича из «Реала», несмотря на преклонный по футбольным меркам возраст хорвата — 39 лет. Время для громких и не очень приобретений у клубов Европы и России еще есть. Кто знает, может быть даже самые невероятные слухи в итоге станут реальностью.

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Владимир Осипов