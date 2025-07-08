В Сочи прошел крестный ход в День семьи, любви и верности

Во вторник, 8 июля, в Сочи по случаю Дня семьи, любви и верности прошли торжественные богослужения и крестный ход, в которых приняли участие представители городских властей, духовенства и общественности. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В День семьи, любви и верности во всех храмах Сочинской епархии состоялись Божественные литургии, центральное богослужение возглавил епископ Сочинский и Туапсинский Герман в Соборе Архистратига Михаила. После этого жители и гости города прошли крестным ходом по улицам Москвина и Войкова к памятнику Петру и Февронии на площади перед ЗАГСом Центрального района.

В мероприятии участвовали глава города Андрей Прошунин, председатель Городского Собрания Виктор Филонов, начальник УВД по Сочи Сергей Огурцов, представители казачества, духовенства и молодежных патриотических объединений. Глава города подчеркнул, что семья является одной из важнейших ценностей, и отметил значимость традиций, которые в Сочи переплетаются из множества культур, формируя крепкие семейные узы, гостеприимство и патриотизм. Он сообщил, что ко Дню семьи, любви и верности на курорте было организовано свыше ста мероприятий, направленных на совместное времяпрепровождение разных поколений.

Епископ Герман поздравил всех с праздником и отметил особое значение памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи, а также подчеркнул важность семьи как основы государства, пожелав мира и любви.

Для обеспечения безопасности крестного хода и удобства горожан были задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, народные дружинники и волонтеры, а движение транспорта по маршруту шествия временно ограничили. Дополнительно была изменена схема движения общественного транспорта. Организаторы заранее информировали жителей и руководителей санаторно-курортных предприятий о мероприятиях и транспортной логистике, чтобы обеспечить комфортную доставку гостей к аэропорту и вокзалам.

Мария Удовик