Михаилу Мишустину в Кольцово представили образец обновленного Ил-114-300

В аэропорту Кольцово премьер-министру Михаилу Мишустину представили опытный образец обновленного регионального пассажирского самолета Ил-114-300, сообщили в пресс-службе Правительства России.

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Гендиректор ОАК Вадим Бадеха рассказал, что самолет создается для местных авиалиний, эксплуатации в труднодоступных регионах со слабой аэродромной инфраструктурой, на коротких и грунтовых взлетно-посадочных полосах и в условиях низких температур.

Модернизированная версия Ил-114-300 собирается из комплектующих российского производства и оснащена отечественными системами и оборудованием. Выполнено более 180 полетов на двух опытных образцах. Крейсерская скорость Ил-114-300 составляет 450–500 км/ч, максимальная высота полета — 7,6 тыс. м, пассажировместимость — до 68 человек.

В рамках испытаний Ил-114-300 совершил перелет Москва — Екатеринбург и показал хорошие результаты по топливной эффективности. Планируется, что Ил-114-300 заменит на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24 и самолеты иностранного производства аналогичного класса.

Сертификация самолета планируется в декабре 2025 года, после чего будет запущено серийное производство.

Ранее Михаил Мишустин провел совещание в Екатеринбурге с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером. Напомним, председатель правительства РФ прилетел сегодня на выставку «Иннопром».

Полина Щуцкая