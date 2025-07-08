Михаил Мишустин провел совещание с Денисом Паслером в Екатеринбурге

Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание в Екатеринбурге с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером. Напомним, председатель правительства РФ прилетел сегодня на выставку «Иннопром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин и Денис Паслер

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Михаил Мишустин и Денис Паслер

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По словам господина Паслера, за первые пять месяцев года объем отгруженной промышленной продукции в Свердловской области вырос на 9%. Индекс промышленного производства увеличился на 2%. Инвестиции в основной капитал за первый квартал составили почти 163 млрд руб. Рынок труда в регионе остается стабильным.

«Рост экономики связан с развитием инфраструктуры, и для этих целей были созданы эффективные механизмы поддержки – инфраструктурно-бюджетные кредиты. По поручению президента с текущего года российским субъектам предоставлена возможность списания 2/3 задолженности по бюджетным займам. На что планируете направить оставшиеся средства?»,— поинтересовался господин Мишустин. На что Денис Паслер ответил, что сумма внушительная, так как будет списано несколько миллиардов. Средства пойдут на ЖКХ, развитие транспорта, дорог и переселение из ветхого и аварийного жилья.

Денис Паслер также рассказал о строительстве кампуса УрФУ, второй этап которого планируется завершить к концу 2025 года.

Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге в 15-й раз 7 июля. Она будет проходить в международном выставочном центре (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо» до 10 июля включительно. Главной темой выставки стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв», страной-партнером выступила Саудовская Аравия.

Василий Алексеев, Мария Игнатова