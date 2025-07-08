Два человека погибли при нападении на сухогруз у берегов Йемена

В результате нападения на греческий сухогруз Eternity C у берегов Йемена, на борту которого находился 21 филиппинец и один россиянин, погибли два человека. Судно под флагом Либерии подверглось атаке вечером 7 июля.

«В тот момент, когда Либерия оправлялась от шока и скорби, вызванных нападением на Magic Seas, мы получили сообщение о том, что Eternity C подвергся нападению, причем ужасному нападению, в результате которого погибли два моряка»,— сообщил представитель Либерии при Международной морской организации (ИМО) Роберт Уилмот Кпаде (цитата по Reuters).

Центр координации морских перевозок при ВМС Великобритании сообщал, что 7 июля Eternity C атаковали пятью гранатами, удары продолжили наносить и 8 июля. За несколько часов до этого йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на коммерческий сухогруз Magic Seas в Красном море неподалеку от йеменского порта Ходейда. Экипаж был спасен при помощи проплывавшего мимо торгового судна. Как сообщили хуситы, Magic Seas позднее затонул.

Лусине Баласян