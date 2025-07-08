Из «Сибири» ушел лучший бомбардир последнего сезона

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» расстался с Тревором Мерфи. У канадского защитника истек срок контракта.

По данным сайта клуба, игрок присоединился к «Сибири» по ходу сезона 2021/2022. В общей сложности на его счету 39 забитых шайб и 111 результативных передач.

По итогам регулярного первенства сезона 2024/2025 Тревор Мерфи с 58 очками оказался самым результативным защитником Континентальной хоккейной лиги. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром новосибирского клуба.

Новым клубом канадца стал санкт-петербургский СКА. Контракт подписан на срок до конца сезона 2026/2027.

Валерий Лавский