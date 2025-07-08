Росфинмониторинг готовится регулировать свободный вывоз золота из России

Росфинмониторинг совместно с Минфином и Банком России разрабатывает изменения в законодательство по регулированию оборота золота. Сейчас вывоз драгметалла за границу является фактически свободным, это привело к тому, что золото выгодно покупать за рубли и продавать за валюту за рубежом. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил глава финразведки Юрий Чиханчин.

«Неурегулированность полная обращения с золотом»,— сообщил президенту господин Чиханчин (цитата по стенограмме встречи на сайте Кремля). Он отметил, что текущие цены на золото высоки, и получается «очень хорошая маржа» от перепродажи за границей купленного в России драгметалла.

Согласно годовому отчету финразведки, в 2024 году ведомство предотвратило вывод в теневой оборот 0,5 трлн руб. и хищение из федерального бюджета около 2 млрд руб.